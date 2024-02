Apresentadoras do GloboNews trocam farpas ao vivo

O climão entre Daniela Lima e Camila Bomfim, aconteceu na manhã desta quarta-feira (07).

Eitaaaa! Na manhã desta quarta-feira (07) o clima esquentou entre as apresentadoras do “Conexão Globo News”, Daniela Lima e Camila Bomfim, isso porque, a loira não concordou com a opinião dada pela colega de trabalho, sobre um acordo do Grupo J&F, o qual ela achou que poderia ter sido um pouco confuso para o público.

“Só para entender, porque acho que para o nosso assinante, além da transcrição, que é muito técnica, fica mais claro. Revelaria, num conjunto maior, mas em qual sentido? De que tem mais elementos de Lava Jato respaldando o entendimento de Toffoli de que J&F é Lava Jato?”, questionou Daniela, que logo foi respondida por Camila:

“Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra… Eu acho é engraçado alguns ruídos que se criam aqui dentro. Ontem nós passamos isso aqui quantas vezes?”, respondeu a apresentadora, alfinetando a colega.

“O Valdo é testemunha e vou pedir o testemunho dele… Quantas vezes eu falei no ‘Estúdio i’ que são duas coisas diferentes? Falei que são dois braços e apurações diferentes… Às vezes as coisas são trocadas de ouvido e vão seguindo. Mas não tem nada a ver com isso”, finalizou Daniela, concordando com o com Valdo Cruz e corrigindo Camila.

Socorro, o Climão entre a Dani e a Camila no conexão GloboNews. #conexãoGloboNews pic.twitter.com/jplgWfeKl8 — Brenno Moura (@brenno__moura) February 7, 2024