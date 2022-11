Apresentadora não pode aparecer na afiliada da TV Globo por estar acima do peso

De acordo com o Notícias da TV, do jornalista Daniel Castro, Marcela Mesquita venceu processo judicial que movia contra a emissora

Eu já disse para vocês que gordofobia não é brincadeira e que eu não vou deixar passar nenhum caso assim. A ex-apresentadora e repórter da TV Vanguarda, Marcelo Mesquita, venceu uma ação que movia contra a emissora afiliada da TV Globo. De acordo com o Notícias da TV, a musa foi vítima de gordofobia e foi demitida após a licença-maternidade.

A jornalista contou para o site que desde 2016 vem enfrentando problemas frente a emissora que já tinha pedido para que ela perdesse peso, uma orientação vinda do dono da empresa.

Em uma situação datada de 2018 ela conta que ficou proibida de aparecer no Bom dia Brasil, da Globo, e na Edição das 10, da GloboNews por causa do seu peso. “Se o pessoal da Globo perguntar, você diz que a câmera está com problema”, pediu Guedes.