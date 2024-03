Após um post polêmico, Pocah é repreendida pela mãe: “Semana Santa, apaga!”

Genteeee, bem que minha mãe me falou que não é porque a gente não mora mais como nossos pais, que estamos livres de tomar aquela bronca bem dada deles. Um exemplo disso é a cantora Pocah que levou uma bronca de sua mãe nesta sexta-feira (29), depois de uma polêmica publicação no Instagram. No post, a funkeira chamou Beyoncé de “b*cetuda” na intenção de elogiar mesmo, sabe?

E a cantora não se livrou da repreensão da senhora, que pediu respeito por estarmos na Semana Santa .

“Apaga isso. Semana Santa. Respeita, por favor”, pediu Marinez Queiroz, mãe da cantora.

Pocah logo apagou a publicação e divertiu seus seguidores ao reconhecer a autoridade da matriaca ao acatar o pedido de exclusão do post.

Esse elogio de Pocah feito a Beyoncé surgiu após a cantora americana usou um sample de “Aquecimento das Danadas” em seu novo álbum, uma conexão que remonta ao sucesso dos bailes há mais de uma década. E Pocah sempre destacou a importância do funk nesse feito e, apesar da polêmica, a conexão entre as artistas ficou evidente.

“Sim, apaguei o post chamando a Bey ‘b*cetuda’ porque a minha mãe me deu um chamadão. Sim, ela manda em mim”, declarou a jovem nos stories. O elogio foi devido a Beyoncé usar em seu novo álbum um sample de Aquecimento das Danadas, fruto da conexão do DJ O Mandrake com a equipe Furacão 2000. “E a vitória é do funk”, disparou Pocah.