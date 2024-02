Após terminar um relacionamento, Will Smith passou a vomitar durante o sexo

Minha gente, eu tô completamente chocada com o que eu acabei de descobrir sobre o grande astro de Hollywood, o ator Will Smith. Conhecido como Fresh Prince, o artista revelou um momento conturbado de sua vida amorosa em que a atração e a ojeriza andavam de mãos dadas. E tudo isso aconteceu por conta de um coração partido. Numa passagem de sua biografia ‘Will’, o ator vencedor do Oscar por ‘King Richard – Criando Campeãs’ confessou que o término de um relacionamento o fez passar a viver como ‘bicho solto’, mas que o momento, apesar de ser muito bom para sua vida sexual, para o seu psicológico, já não foi tão bom assim.

No livro, Will disse que rompeu com sua primeira namorada séria que, por sinal, tinha sido sua segunda parceira sexual da vida. “Nos meses seguintes me tornei um bicho solto completo. Fiz sexo com tantas mulheres e foi tão constitucionalmente desagradável para o âmago do meu ser, que desenvolvi uma reação psicossomática ao ter um orgasmo”, revelou.

O artista que o sexo que o sexo “literalmente me fazia engasgar e às vezes até vomitar”. E mesmo com esses episódios recorrentes toda vez que saía com uma nova parceira, Will continuou a fazer sexo com o maior número possível de pretendentes, enquanto buscava a mulher dos seus sonhos.

Após esse período completamente maluco, Will se casou com sua primeira esposa, Sheree Zampino, em 1992, com apenas 24 anos de idade. Os dois tiveram um filho, Trey, mas o romance durou apenas três anos com o divórcio do casal. Em 1997, Will se casou com sua atual-quase-ex-esposa Jada Pinkett Smith e juntos tiveram a filha Willow e o filho Jaden.