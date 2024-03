Após ter infecção de piercing, influencer realiza cirurgia plástica e passa por complicações

Ana Paula Oliveira, influencer de 50 anos, falou pela primeira vez sobre o procedimento que realizou no abdômen e gerou complicações. O incidente ocorreu quando a influencer decidiu fazer uma lipoaspiração para corrigir um problema causado por um piercing no umbigo que acabou infeccionando e rasgando sua pele. O que deveria ser uma correção simples transformou-se em um pesadelo para Ana Paula.

“Eu só queria consertar meu umbigo, mas parece que algo deu muito errado”, lamenta Ana Paula. “O médico disse que não sabe o que aconteceu, mas meu abdômen ficou horrível, queimado, e meu umbigo está irreconhecível.”

O que era para ser uma solução acabou se tornando um problema ainda maior. O procedimento, que deveria restaurar a estética do umbigo, resultou em danos significativos à região abdominal de Ana Paula. “Agora, nem mesmo consigo mostrar meu abdômen. Antes adorava usar biquínis, mas hoje só me sinto confortável com maiô”, desabafa a influencer.

O misterioso incidente ocorreu há quase um ano, mas Ana Paula continua lidando com as consequências. “É como se algo tivesse queimado meu abdômen inteiro, mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu”, compartilha ela, revelando sua frustração com o desfecho do procedimento estético.

Além dos problemas físicos, Ana Paula tem enfrentado outras dificuldades. Recentemente, ela tem sido alvo de comentários maldosos e preconceituosos devido à sua idade. “As pessoas não entendem que idade não define quem você é. Eu sou uma influencer ativa e isso não vai mudar”, ressalta ela.

Enquanto lida com as repercussões do procedimento estético mal sucedido, Ana Paula também se encontra no centro de polêmicas sobre o etarismo e os desafios enfrentados por pessoas mais velhas na sociedade atual.