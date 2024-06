Após ter alta hospitalar, Lulu Santos é diagnóstico com dengue

Genteeee, depois de ter passado o último final de semana internado ao ser diagnosticado com gastroenterite aguda e ter testado positivo para influenza A, Lulu Santos descobriu nesta quinta-feira (13) que está com dengue. O cantor continua em repouso para se recuperar do quadro de saúde, mas confessou que fico surpreso com seu novo diagnóstico. Por causa disso, ele precisou remarcar duas apresentações previstas para sexta (14) e sábado (15).

Sua assessoria de imprensa foi quem divulgou a informação nas redes sociais do músico. Lulu se apresentaria em Sorocaba e Campinas, municípios do interior de São Paulo nesse final de semana, mas teve que adiar os shows.

“Após alta médica na última segunda-feira (10/6), o cantor Lulu Santos segue em recuperação, em casa, das complicações de um quadro de gastroenterite aguda e influenza A. O músico também foi diagnosticado com dengue e, por orientação médica, seguirá o tratamento em repouso absoluto por mais alguns dias, com a necessidade de adiar sua agenda de shows deste final de semana: sexta-feira (14/6) em Sorocaba, e no sábado (15/6), em Campinas”, declara a equipe no comunicado.

Os shows foram adiados para outubro, nos dias 4 e 5, respectivamente. Os fãs que adquiriram ingressos para as apresentações poderão usá-los normalmente nas novas datas ou solicitar o reembolso, se assim desejarem.