Após sofrer novas convulsões, Wilson Fittipaldi volta a ser sedado em hospital

Minha gente, acabei de saber por uma amiga lá de São Paulo que o ex-piloto Wilson Fittipaldi teve uma piora em seu quadro clínico e teve que ser sedado novamente pelos médicos do Hospital Prevent Sênior, unidade Itaim Bibi, em São Paulo, segundo informações do Portal Grande Prêmio. Wilson está internado no hospital desde o dia 25 de dezembro, após ter engasgado com um pedaço de carne durante o almoço de Natal e sofrer uma parada cardíaca.

O ex-piloto chegou a ter uma breve melhora no início do mês e teve a sedação retirada no dia 7 de janeiro, na terceira tentativa dos médicos. Mas ele voltou a ter convulsões e precisou ser sedado novamente na última terça-feira (23).

O irmão de Emerson Fittipaldi sofreu uma parada cardíaca no fim do ano passado, em que também celebrava o aniversário de 80 anos. Wilson se engasgou com um pedaço de carne e ficou muito tempo sem oxigenação. O ex-piloto teve uma parada cardíaca e foi reanimado no pronto-socorro.

Filho de Wilson Fittipaldi, que ganhou fama pelo trabalho como locutor de automobilismo na rádio, Wilsinho chegou à Fórmula 1 em 1972, com a Brabham. Realizou mais uma temporada com os ingleses no ano seguinte, quando alcançou o seu melhor resultado na categoria: o quinto lugar no GP da Alemanha, somando os únicos pontos.