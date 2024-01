Após sofrer infarto, apresentador do SP TV 2 atualiza seu estado de saúde

Minha gente, o âncora do jornal SP TV, José Roberto Burnier se pronunciou e atualizou seus seguidores sobre seu estado de saúde após sofrer um infarto no último dia 29. O jornalista de 63 anos postou uma foto ao lado de seu cachorro e demonstrou estar progredindo pelo mesmo. “Assim a recuperação fica mais.”, escreveu.

O jornalista recebeu alta hospitalar na última sexta (5). Ele teve que passou por uma cirurgia no coração e ficou sete dias internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A equipe médica desobstruiu a artéria principal e colocou um stent, tubo utilizado para restaurar o fluxo sanguíneo e proporcionar um ritmo de batimentos quase normal.

De acordo com o portal Notícias da TV, Burnier sentiu uma dor no peito após apresentar o telejornal noturno no plantão de Ano Novo e foi encaminhado ao hospital. Em conversa com amigos, ele contou, aliviado, que suspeita ter ancorado dois telejornais já infartado, diante do tamanho do bloqueio da artéria.

Na última terça (3), o jornalista mostrou o exame de seu coração após o ataque cardíaco. Os médicos que o atenderam, disseram que graças ao seu bom condicionamento físico, ele se livrou de ter ficado com sequelas.