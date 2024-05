Após ser proibido de faltar aula, adolescente matou pais a martelada e ateiou fogo neles na zona oeste do RJ 

Ai, que horroooor, genteee! Olha só a tragédia que aconteceu na noite desta quinta-feira (23) em Jacarepaguá, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. Um adolescente de 16 anos foi preso como suspeito de assassinar os próprios pais adotivos a marteladas depois de uma discussão e ainda teria ateado fogo no quarto onde o casal dormia.

Segundo informações do G1 Rio, o rapaz teria acionado a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros e contado que o motivo da discussão seria porque os pais não queriam que ele faltasse à escola para poder descansar para ir à academia de jiu-jítsu.

Segundo o relato dos militares, o adolescente acabou confessando que assassinou os pais com marteladas e, em seguida, teria saído para comer com um colega e afirmou que ateou fogo no quarto das vítimas, que fica no segundo andar na residência em que viviam.

O adolescente era filho único do casal e vivia com os dois desde 2014 quando foi adotado por eles. O irmão mais velho do suspeito contou ao portal G1 Rio que o menor era o filho mais novo de um casal que teve quatro filhos —e todos foram adotados por uma família diferente. O irmão relata que as vítimas eram amorosas com o adolescente, mas ele apresentava um comportamento bastante agressivo.

De acordo com os Bombeiros, a equipe chegou no local do crime às 3h desta sexta-feira (24), onde apagaram as chamas. A Polícia Civil teria chegado por volta das 7h, onde realizou a perícia local e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) do Rio.