Após ser descobrir “demissão” pela internet, Gracyanne Barbosa retorna como rainha de bateria da União da Ilha

Se depender de reviravolta carnavalesca digna de novela mexicana, o enredo já está pronto: Gracyanne Barbosa, musa fitness e símbolo máximo do agachamento no samba, está de volta como rainha de bateria da União da Ilha, e a notícia caiu como um raio de purpurina nas redes sociais!

A cereja do bolo? A própria Gracy só descobriu que estava “descoroada” em 2021 pelas redes sociais da escola, sem um mísero telefonema de “obrigada por tudo”. Na época, já estava com tudo pago e armado pro reinado:

“Tudo bem que os ventos mudem de direção, mas quando ele vem na sua cara e te joga para longe é pesado. E em nenhum momento sinalizaram que não me queriam”, desabafou, com o coração partido e os músculos definidos.

Naquele tombo, Gracy já tinha quitado as camisas da bateria para os ensaios técnicos e até agendado show do Belo, o ex-maridão, na quadra da escola. E como foi recompensada? Com o famoso unfollow institucional!

Mas como uma rainha nunca perde a majestade, só dá um tempo no reinado, ela voltou com tudo – e agora patrocinada por uma empresa de apostas, daquelas que prometem mudar o jogo. E mudaram! A própria bet sugeriu o nome de Gracyanne como parte da parceria, garantindo não só o brilho da musa como também uma ajudinha pra Ilha brilhar no Carnaval 2026.

O anúncio foi discreto (até demais!) e veio sorrateiro no fim do feriado de São Jorge, enquanto Gracy ainda fazia sua agenda pós-BBB 25. Mas o Instagram não mente, e a coroação virtual foi feita com direito a muito amor, emoji e suspense.

Não sabemos se ela vai devolver as camisas de 2021 ou cobrar retratação em agachamentos, mas uma coisa é certa: a rainha está de volta, poderosa, pleníssima e patrocinada! E a Sapucaí… que se prepare!