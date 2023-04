Após ser acusado de gordofobia, padre Fábio de Melo pede desculpas nas redes sociais: “O que pode ser engraçado para mim pode ser desconforto para alguém”

O religioso utilizou os seus stories para se desculpar pelo vídeo publicado anteriormente em sua conta.

Amores, mais cedo contei para vocês que o padre Fábio de Melo estava sendo acusado de gordofobia, pelo influenciador Jorge Bentes, após publicar um vídeo em que uma pessoa gorda cai em cima de outras pessoas na praia, em suas redes sociais.

Pois bem, após ser duramente criticado pelo influenciador, o religiosos, apagou a publicação e utilizou os seus stories para se retratar a respeito do assunto.

Através de um texto, o padre pede perdão “às pessoas que se sentiram ofendidas” e afirma que assim como é ensinado no Cristianismo, ele pretende seguir os princípios da compaixão e se colocar no lugar do outro.

“Peço perdão às pessoas que se sentiram ofendidas com a minha postagem de ontem. Sim, obesidade é uma doença. O que pode ser engraçado para mim pode ser desconforto para alguém. O princípio de compaixão – sentir com o outro – é um dos pilares do Cristianismo. E eu pretendo segui-lo. É assim que evoluímos: vestindo a pele do outro”, escreveu o religioso.