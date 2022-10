Após ser acusado de agressão, Marcelo Bimbi admite que chorou ao ser aparado por Nicole Bahls

O ator está sendo acusado de agredir uma modelo após tentativa frustrada de ménage sem preservativos.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, o ator e ex-marido de Nicole Bahls, Marcelo Bimbi admitiu que chorou ao receber uma ligação de amparo da sua ex-mulher.

Nicole realizou essa ligação após seu ex ser acusado de agressão pela modelo Letícia Coelho com quem ele mantinha uma relação casual. De acordo com a modelo, Bimbi teria praticado a agressão após tentar fazer um ménage sem preservativo com a mesma e com uma terceira a qual o nome não foi citado.

Ao ser perguntado por Cabrini, se ele após a acusação ele já teria falado com sua ex- mulher, Marcelo respondeu: “O único momento em que chorei foi com uma ligação que recebi dela”.

O ator nega ter agredido a modelo e justifica: “Hora nenhuma! Do meu tamanho, 1,94m, 110 kg. Se eu der um soco nas costas de alguém, pelo amor de Deus”.