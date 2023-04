Após saída da Rede Globo, Fernanda Gentil é a mais nova contratada da CazéTV

Apresentadora é a nova contratação do CazéTV, canal do YouTube administrado por Casimiro Miguel

Duas semanas após anunciar seu desligamento com a Rede Globo , a jornalista foi confirmada nessa sexta-feira (31) como uma das contratadas da CazéTV, canal no YouTube especializado na transmissão de esportes. Ela fará coberturas dos jogos da Copa do Mundo Feminina a partir de julho de 2023, ao lado do YouTuber Casimiro.

Longe do jornalismo esportivo desde 2019 , quando migrou para o Entretenimento, Gentil chegou até a dizer que não pensava em voltar para a área que o consagrou tão cedo. A jornalista acompanhará os jogos no países sedes da competição, Austrália e Nova Zelândia.Ela irá participar de outros projetos do canal, mas ainda não foram anunciados.

“ Vai ser uma delícia fazer o que eu amo tanto e já fiz tantas vezes, mas ao mesmo tempo de uma maneira completamente nova”, comentou Fernanda, ao enaltecer o ambiente digital e a equipe de trabalho.

“ Vou me esforçar muito pra entregar uma cobertura bem completa e recheada de ingredientes legais, curiosos e divertidos”, disse.

“ A gente tá montando um time muito legal,que vive o dia-a-dia do futebol feminino. A Fernanda Gentil já chega fazendo a cobertura direto da Austrália e da Nova Zelândia do jeito dela ( que também é o da CazéTV), com muita irreverência, informação e descontração”, comentou Casimiro.

Depois de 15 anos, Fernanda Gentil deixou a Globo em março. A apresentadora tinha contato com a emissora até 2024, mas a empresa e a apresentadora optaram por rompê-lo por insatisfação, pois a comunicadora estava incomodada por não ser aproveitada no programação.

Fernanda Gentil estava insatisfeita na rede Globo. (crédito: reprodução)