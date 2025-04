Após quatro anos, filho de Datena volta a ter cargo no Senado 

É o poder que fala, bebê! José Luiz Datena Júnior, filho do apresentador José Luiz Datena, acaba de garantir uma vaguinha de prestígio no Senado Federal. O publicitário foi nomeado assistente parlamentar júnior na diretoria-geral da Casa — e com um salário bruto de R$15.149,81 mensais. Tá bom ou quer mais?

A diretoria-geral, comandada por Ilana Trombka desde 2015, é a nata administrativa do Senado, ou seja, lugar de confiança total. E essa não é a primeira vez que Datena Jr. circula pelos corredores do poder em Brasília. Relembre os highlights dessa saga política:

15/08/2019 – Nomeado assistente parlamentar sênior no gabinete do senador e BFF da família, Jorge Kajuru (PSB-GO). Mas não deu nem tempo de esquentar a cadeira: foi exonerado em uma semana.

11/11/2019 – Volta à cena como assistente parlamentar pleno na liderança do Cidadania, partido que Kajuru integrava na época. Salário? R$14.339,83 bruto.

20/04/2021 – Migra com Kajuru para o Podemos, mas seis dias depois… tchau, tchau: exoneração “a pedido”.

09/04/2025 – De volta com tudo! Agora na diretoria-geral, e com um upgrade no salário. Que comeback, hein?

Nas redes sociais, o burburinho é inevitável: tem quem questione a nomeação e levante a bandeira do “QI” — Quem Indica — e tem quem veja como apenas mais um capítulo da novela “Brasil, um país de conexões”.

Enquanto isso, papai Datena segue no ar, e o herdeiro garante estabilidade e bons vencimentos no coração do poder legislativo. Ah, Brasília…