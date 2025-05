Após o sucesso dos bebês reborn, vem aí os dogs reborn

Socorroooo! Gente, as pessoas estão passando de todos os limites. Juro pra vocês, meus amores. Eu nem sei como explicar quão chocada e perplexa eu fiquei com um print que acabei de receber da minha amiga do Cosme Velho no Whatsapp.

Depois do sucesso dos bebês reborn, uma nova tendência começa a ganhar espaço: o Dog Reborn.- que é um brinquedo que simula um filhote de cachorro.

Acontece que a influenciadora digital Ju Isen decidiu adotar um Dog Reborn, ou seja, brinquedo semelhante a um filhote de cachorro real, após ter ficado com trauma de cachorros ao sofrer um ataque em 2024. Ela precisou fazer uma cirurgia no nariz após o ocorrido e desistiu da ideia de pegar um novo cão para fazer companhia a Francisco, seu cão ‘de verdade’. Depois de um tempo, surgiu a ideia de levar um filhote de pelúcia para a casa.

“Eu sempre quis ter um segundo cachorro, mas depois do ataque, fiquei com muito receio”, contou ela ao site O Globo. “Eles ficam juntos, e o mais curioso é que o Francisco aceita bem. Quando estou com o Reborn, ele se aproxima, deita por perto.”

Para muitos, os Dogs Reborn são uma alternativa para aqueles que desejam a companhia de um animal de estimação sem as responsabilidades. Obviamente, essa novidade tem gerado inúmeras discussões nas redes sociais, pois, muitas pessoas ficaram indignadas com o fato de um brinquedo receber tanto amor enquanto há seres (humanos e caninos) precisando de afeto e cuidados.

Já outros defendem que essa prática pode ajudar no luto ou reduzir a solidão, enquanto questionam os limites entre o conforto emocional e a substituição do vínculo com animais vivos. No caso da influenciadora mencionada acima, ela disse que “é uma escolha pessoal. Cada um encontra seu jeito. Esse é o meu.”