Após mais de 14 dias internada, Preta Gil recebe alta hospitalar

Atenção, amantes de uma boa reviravolta! Preta Gil está de volta ao lar, doce lar! A cantora recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (16/4), após mais de DUAS semanas internada em São Paulo — e os detalhes são de deixar qualquer um de queixo caído! A confirmação veio direto da assessoria da artista, que soltou o verbo à coluna de Fábia Oliveira: “Ela teve alta hoje e está bem, está em casa já”. Ufa!

Preta, que está enfrentando bravamente um tratamento contra câncer no intestino, passou por uma verdadeira saga digna de roteiro de novela! No dia 1º de abril (não, não é mentira!), ela foi internada no luxuosíssimo Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Mas as emoções não pararam por aí… Em uma transferência digna de celebridade, no dia 6 de abril ela foi levada de UTI aérea direto para o renomado Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Sim, meu amor, foi babado, gritaria e confusão!

A alta veio logo após ela completar 14 DIAS de internação na última terça-feira (15/4). Agora, com o coração mais leve, os fãs podem respirar aliviados e celebrar esse novo capítulo na vida de Preta, que mostra mais uma vez a força de uma verdadeira diva!

Fica aqui nossa torcida pela recuperação completa dessa estrela que não para de brilhar — mesmo nos momentos mais difíceis!