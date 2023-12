Após grave acidente de carro, Zé Neto finalmente recebeu alta hospitalar

O cantor sertanejo capotou o carro na terça-feira passada (5) no interior de Minas Gerais.

Minha genteeeee, trago uma excelente notícia fresquinha pra voces. Na tarde desta segunda-feira (11), saiu a alta hospitalar do cantor Zé Neto do Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde deu entrada na terça-feira (5/12), após sofrer um grave acidente de carro no interior de Minas Gerais. Essa informação foi obtida em primeira mão pelo portal LeoDias.

“Estou de alta, o médico acabou de me liberar, mas vou continuar o tratamento de fisioterapia e dos medicamentos em casa, não vou precisar mais estar aqui, graças a Deus vou poder ir para minha casa ver meus filhotinhos, ver a mulher, meus cachorros, periquito, papagaio, ver todo mundo! Obrigado a todos que rezaram e torceram, eu tenho certeza que foram essas energias que me tiraram dessa cama de hospital, desses dias sombrios que eu passei”, disse ele no vídeo gravado para o instagram do portal.