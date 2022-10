Após fama passageira, mendigo Givaldo Alves volta a ser morador de rua

O Mendigo de Planaltina diz ter valido a pena os seus minutos de fama.

Ao que tudo indica, os cinco minutos de fama de Givaldo Alves chegaram ao fim. Ele que ficou conhecido como Mendigo de Planaltina, após ser flagrado tendo relações sexuais com uma mulher casada e apanhar do marido da mulher, viralizou nas redes sociais, participou de podcasts, foi a baladas luxuosas, foi a festas VIP’s e recebeu o apoio de diversos empresários. Porém, recentemente Givaldo foi flagrado por um internauta novamente em situação de rua.

Ao encontrar o ex- influenciador, o internauta começou a gravar um vídeo e a questioná-lo sobre tudo que ele havia conquistado após a repercussão do seu caso. “E aí Mendigo, cadê a grana? Foi só marketing?”

Com um sorriso no rosto e dizendo que tudo o que passou valeu a pena, Givaldo responde as perguntas que foram feitas pelo internauta. “O dinheiro é dos outros, pai. Diego Aguiar, Maicon Oliveira, só os ‘pica’. São muitos empresários. Foi bom ter essa consciência, porque eu nem sabia como ganhar dinheiro no Facebook. Eles me ensinaram!”

Para finalizar, o novamente morador de rua, deixou uma frase motivacional a todos aqueles que assistirem o vídeo que estava sendo gravado. “Reserve sempre um tempo no seu dia para viver e ser feliz.”