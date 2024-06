Após expor print do grupo Rouge, Karin Hills manda indireta para Aline nas redes sociais

Eitaaa amores, parece os ânimos entre as ex-integrantes do grupo Rouge não estão nada legais. Nesse domingo (23), a Karin Hils apareceu em suas redes sociais, mostrando aos seguidores um possível rompimento entre ela e Aline Wirley. Através de alguns prints, ela mostrou toda sua frustração e indignação com a ex-BBB23.

Tudo começou quando Karin revelou a existência de um grupo no WhatsApp com todas as integrantes do extinto grupo pop dos anos 2000. No print, ela mostrou que Aline acabou saindo da “reunião virtual”, das cantoras após algumas conversas. E ela deixou claro que não curtiu nem um pouco essa atitude de Wirley.

“Rouge, quando você pensa que ele já foi ele volta. Segue pulsando em movimentos as vezes subterrâneos e de paz. Quando eu falo, ainda tem gente que não bota fé. O bagulho aqui é louco. É um vexame gente!”, desabafou.

Nos stories seguintes, a atriz do SBT publicou uma sequencias de frases enigmáticas sobre o ocorrido:

“Burrice mesmo é vacilar com quem sempre esteve a disposição em te ajudar em tudo”, disse ela em seu Instagram.

“O maior erro da gente é se acostumar com a maneira errada que algumas pessoas nos tratam e ficar se convencendo que esse é o ‘jeito’ delas”, disse em outro.

“Guarda minha língua senhor, porque não sei falar sem humilhar”, pontou a cantora.

Os fãs do Rouge comentaram sobre a possível das duas nas redes sociais. “Confesso que amo a energia caótica da Karin e tudo que envolve o Rouge. No aguardo dos próximos stories”, escreveu um perfil no X.

Enquanto isso, outros já expressaram tristeza e descontentamento com tudo isso, e levantaram a possibilidade que o grupo não se reúna novamente.