Após espremer uma espinha do testículo, YouTuber passa por uma cirurgia de emergência

o Edu, do canal Diva Depressão, disse que a a região infeccionou e foi necessária uma intervenção cirúrgica para retirar o excesso de pus que se formou no local

“Foi uma hora de cirurgia, deu tudo certo. O médico disse que foi uma infecção grave, mas que conseguiu conter no lugar, não se espalhou. E ao mesmo tempo que foi grave, foi simples de resolver. Ele fez um rasgo embaixo [do meu testículo] e drenou”, explicou o YouTuber sobre o procedimento realizado. Que sufoco! Edu do canal Diva Depressão passa por cirurgia. (crédito: reprodução) Ele decidiu expor a situação no vídeo não só para falar que está bem, mas que ainda seguirá internado por mais alguns dias para drenar mais desse líquido. Mas também deixar esse alerta para todos de forma leve e bem descontraída. “Sabe quando os médicos falam para não espremer a espinha. Fui espremer e olha no que deu”, brincou. Edu está em recuperação e segue internado pós-cirurgia. (crédito: reprodução)