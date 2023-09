Após denúncia de ambiente de trabalho tóxico, Jimmy Fallon se desculpa com funcionários.

Após denúncia de ambiente de trabalho tóxico no artigo da Rolling Stone, Jimmy Fallon se desculpa com funcionários.

Depois do artigo da Rolling Stone vir à tona e descrevendo o cenário do programa “Tonight Show” como um “ambiente de trabalho tóxico”. O apresentador do programa, Jimmy Fallon, pediu desculpas à sua equipe na tarde de quinta-feira (7) durante uma reunião virtual: “Isso é embaraçoso, e eu me sinto muito mal”.

Na matéria publicada pela revista Rolling Stone, afirmou que 14 ex-membros da equipe e dois funcionários atuais alegaram que o “comportamento errático” de Fallon contribuía para um ambiente de trabalho insalubre.

“Se eu já tratei mal alguém ou fiz você se sentir mal, esse não era meu objetivo”, disse ele na reunião, de acordo com um membro da equipe presente. “Eu quero que este programa seja divertido. Deve ser inclusivo para todos. Deve ser engraçado. Deve ser o melhor programa, com as melhores pessoas. Só queria dizer que sinto falta de vocês.”



A NBC divulgou uma declaração na quinta-feira dizendo: “Estamos incrivelmente orgulhosos do Tonight Show e proporcionar um ambiente de trabalho respeitoso é uma prioridade máxima. Como em qualquer local de trabalho, tivemos funcionários levantando questões; essas questões foram investigadas e medidas foram tomadas quando apropriado.”