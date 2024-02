Após condenação, Esposa de Daniel Alves rompe o silêncio

Genteeee, a esposa do ex- jogador Daniel Alves, a modelo Joana Sanz foi mega criticada depois de aparecer nas redes sociais durante um trabalho fotográfico, no mesmo dia da condenação do então marido. A modelo fez aquele desabafo nos stories do Instagram e disse que precisa trabalhar para pagar as contas.

“Estava pensando aqui e, se posso intitular, são incoerentes. Porém, me surpreendeu bastante as feministas. Falam umas coisas e pregam outras… Como é que estão dizendo por aí? Chamam de frívola, de garotinha… e perguntam: por que está trabalhando? Mas, se não trabalho, quem está pagando as contas? Mas tem coisa pior, barbaridades piores que escuto por aí”, disse.

E a modelo também ressaltou que não vive publicando tudo nas redes sociais, e que não é sempre que ela se sente à vontade para expressar seus sentimentos.

“E outra coisa, não vivo publicando nas redes sociais, não é o meu 24/7. E não é sempre que tem que ser como me sinto, como deixo de me sentir. Quando me abro e quero expressar meus sentimentos, faço. E quando não, não tem um porquê. Só com meus amigos, no meu íntimo, só com os que estão convivendo comigo”, completou.

A sentença, anunciada na manhã de ontem (22) pelo tribunal de Barcelona, comprovou que o brasileiro agrediu e abusou da mulher no banheiro da boate Sutton, no final de 2022.