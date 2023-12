Após comentário da jornalista Paula Schmitt sobre Flávio Dino, Jovem Pan pede desculpas: “Foi equivocado e infeliz”

Genteeee, e o pedido de desculpas que A Jovem Pan teve fazer por causa de algumas declarações da jornalista Paula Schmitt no programa “Linha de Frente”. Ela simplesmente atacou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, dizendo que ele foi indicado ao Supremo Tribunal Federal para preencher uma “cota de obesidade”. A bolsonarista fez o comentário no programa desta quarta-feira (29). Na edição de quinta-feira (30) do programa “Linha de Frente”.

“Ontem, aqui no “Linha de Frente”, uma convidada que tinha vindo pela primeira vez participar do programa, fez um comentário inadequado, chegou a ser, inclusive, preconceituoso. Acima de tudo, inadequado, desnecessário e que em nada contribui para o debate sobre a pessoa do Ministro Flávio Dino”, iniciou ele.

“Por isso, eu quero aqui, em meu nome e em nome do Grupo Jovem Pan, me desculpar com Flávio Dino. Esse posicionamento, eu e o Grupo Jovem Pan, avaliamos como desnecessário e infeliz da nossa convidada.”

O apresentador, inclusive, ressaltou que confia que Flávio Dino irá fazer um grande trabalho no STF sem favorecer “ideologias ou paixões”. “Tenho certeza que vossa excelência ao assumir o alto posto da corte mais importante do país saberá, sim, separar as coisas, fazer valer o seu papel de grande jurista e olhar para todos os lados com a balança da Justiça, sem pender para um lado ou outro. Sem deixar se levar por ideologia ou qualquer outra paixão”, declarou.

A Jovem Pan informou que emitiu posicionamento contra o episódio horas após o programa. Eles afirmaram “respeitar o posicionamento dos convidados, mas não compactuam com preconceito”.

“Nós temos um recado muito importante para você que acompanha a Jovem Pan em todas as plataformas. Hoje, no programa Linha de Frente, uma convidada fez um comentário preconceituoso sobre o ministro Flávio Dino. Todos que são convidados pela Jovem Pan tem liberdade para expressar seus pensamentos e ideias. Mas o Grupo Jovem Pan não compactua com nenhuma forma de preconceito. Por isso, nos desculpamos com o ministro Flávio Dino pelo pensamento, que avaliamos como equivocado e infeliz, da nossa convidada.”, diz a nota.