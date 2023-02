Após cirurgia na perna, Ratinho recebe alta hospitalar

O apresentador está em repouso devido ao período pós-cirúrgico.

Que ótima notícia, hein? Na manhã desta quinta-feira (16), o apresentador do SBT, Ratinho tranquilizou os fãs ao das notícias em seu instagram sobre o seu estado de saúde. Ele que passou por uma cirurgia na perna esquerda, no início da semana, revelou que ganhou alta hospitalar e já está em casa.

Na publicação que foi feita pelo apresentador, ele aparece sentado na sala de sua casa, em São Paulo, com a perna enfaixada e esticada sobre uma cadeira de rodas e com um notebook no colo, com a seguinte legenda: “Em casa, me recuperando. Aqui, uma reunião on-line porque ainda preciso de repouso”.