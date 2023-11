Após cantar seu hit no show do Rio, Joelma convida Christian Chávez para conhecer Pará

O astro mexicano, que já morou no Brasil levou o público á loucura ao cantar hit viral sobre a terra natal da cantora no show do Rio de Janeiro na sexta-feira (10).

Genteeeeeee, a cantora Joelma e o cantor do RBD, Christian Chávez levaram os fãs à loucura, neste sábado (11). Tudo isso porque depois que o cantor cantou o grande hit Voando pro Pará no segundo show do RBD em solo brasileiro, a cantora convidou o astro mexicano para conhecer sua terra natal.

“Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa”, diz o trecho da canção recitada por Christian. Na ocasião, ele engajou também a multidão de fãs a reproduzirem as palavras de Joelma.

E por conta de toda essa repercussão que ela decidiu agradecer ao carinho do Rebelde no perfil dele do Instagram. “Vamos tomar um tacacá?”, propôs. Christian Chávez, por sua vez, que é grande entusiasta da cultura brasileira e até já morou no Brasil , aceitou prontamente o convite. O tacacá é um prato típico da região amazônica do país, que leva camarão seco, jambu e tucupi.

Joelma ainda fez questão de mencionar o RBD em seu próprio perfil: “Christian, RBD, o Brasil ama vocês. Obrigada pela lembrança, eu amei”, emocionou-se.