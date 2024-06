Após cancelar show em Caldas Novas (GO), MC Daniel se manifesta sobre o ocorrido

Eitaaa amores. Que confusão que o show cancelado do MC Daniel no interior de Goias está causando, hein? Neste sábado (01), o cantor faria uma apresentação na cidade de Caldas Novas, mas ele teve que cancelar o show e acabou ausando uma confusão generalizada no local. Segundo o artista, o local onde aconteceria o show não cumpria com as normas de segurança, já que parte da estrutura do palco estava apoiada em troncos de árvores.

Nos stories do seu instagram, o funkeiro explicou sobre o ocorrido e expôs todos os erros que foram encontrados por sua equipe. Além do problema no palco, a organização do evento deixou faltar luz, efeitos e as vans para fazer transporte. Ele ainda postou um vídeo em que uma pessoa de sua equipe mostra que o piso do palco estava balançado apenas com o peso das pessoas que se movimentavam.

“Toda obrigação do contratante é cumprir o rider [lista de instruções técnicas]. Não queria expor vocês, mas vai ficar feio, infelizmente. 11 pessoas da minha equipe foram até o evento e gravaram TUDO que tava errado: mesa de som, monitor, retorno, efeitos, luz, sem van. Queriam que colocasse os equipamentos caro numa Hilux, toda estrutura do palco tava pra cair e com apoio de tronco de árvore”, escreveu o funkeiro.