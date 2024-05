Após assumir affair com Lucas Buda, prima de MC Binn detona o ex-BBB: ‘Camilia tinha razão’ 

Amores, se ontem eu mencionei a vocês que a vida amorosa do Lucas Buda tava voando, hoje a coisa não tá tão boa para o lado do ex-BBB. Pois, a Nina Capelly, prima de MC Binn, apareceu nas redes sociais massacrando as atitudes de Lucas depois de ter confirmado o romance com o ex-BBB na noite de sexta-feira (3). Na publicação que a funkeira postou neste sábado (4), o capoeirista simplesmente parou de respondê-la depois de um vídeo que postou em apoio a ele.

“Hoje eu não acordei muito bem, não estou bem ainda (…) queria falar o quanto nós, mulheres, somos bobas, né? Por acreditar em papinho de homem. Até ontem era amor pra lá, amor pra cá, to mandando minha agenda, vamos se encontrar, to com saudade…”, desabafou a cantora.

“Agora simplesmente ele parou de me responder porque eu postei um vídeo desejando boa sorte pra ele. Razão tinha a Camila, né? Inclusive, eu espero que a pílula do dia seguinte funcione”, ainda disparou Nina.

Nos comentários da publicação, os internautas suspeitaram na rápida mudança no ‘status’ do relacionamento dos dois e acham que esse desabafo de Nina poderia ser uma jogada de marketing. Diante da reação dos seguidores, a influenciadora acabou excluindo a publicação.

Na noite desta última sexta-feira (3), a funkeira tinha confirmado o romance durante uma entrevista á Quem. Os dois estavam juntos havia duas semanas –a relação pegou até MC Binn de surpresa.