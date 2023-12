Após anunciar término, Vivi Wanderley flagrou o ex- namorado quase transando com outra em um evento

Gente, meu celular quase travou com tantas notificações que eu recebi no meu whatsapp. Como vocês devem saber, na noite desta quinta-feira (29), a Vivi Wanderley anunciou o fim de seu relacionamento de dois anos com o também influenciador Juliano Floss de forma nada amigável e mal sabíamos que nesta madrugada de sexta (29), a coisa iria piorar ainda mais entre dois.

A influencer anunciou o fim do namoro pelo stories do Instagram. Em um primeiro momento, parecia que o término tinha sido de comum acordo. “Venho dizer que eu e o Ju não estamos mais juntos”, escreveu ela, complementando com um emoji.

Horas depois, a tiktoker expôs que o ex-namorado teria sido flagrado num momento íntimo com outra garota em uma festa na frente dos amigos. “Se ele estivesse só se envolvendo era menos pior. Tava quase transando com a mão na calça da menina. Que nojo”, disparou. E segundo Vivi, essa garota é uma conhecida dos dois. Eitaaaaaa!

“Não estou acreditando. Joguei dois anos da minha vida fora”, desabafou Vivi no X, o antigo Twitter. “E a única coisa que eu pedi foi responsabilidade afetiva, como pode”, disse. Lembrando que o ex-casal está no Reveillon Amoré, em Maracaípe.

O dançarino teria sido visto masturbando a garota no meio da festa em que Vivi estava presente, o que gerou revolta até entre os familiares da influenciadora. “Flagrados em momentos íntimos = dando dedada nela na frente de todo mundo! Inacreditável. Que decepção!”, comentou Daniele Aguiar, a mãe da influencer.

Vivi deu aquele unfollow no ex-namorado nas redes sociais e apagou diversos conteúdos que tinha com ele em sua página do Instagram.