Após ameaçar a vida do presidente Biden, Ator de Smallville fica na mira do Serviço Secreto

O ator John Schneider, que viveu Jonathan Kent em Smallville (2001-2011) negou as ameaças.

Quem não lembra da série Smallville que passava no SBT nas manhãs de domingo? Pois bem, o ator John Schneider, que viveu o pai de Clark Kent em Smallville (2001-2011) e protagonizou a clássica Os Gatões (1979-1985), fez uma publicação bem suspeita, que acabou na mira do Serviço Secreto Norte-americano após publicar que gostaria de enforcar o presidente o presidente Joe Biden e seu filho, Hunter, em uma resposta excluída a uma postagem.

A informação foi confirmada pela revista People e o astro nunca poupou críticas ao governo de Biden e defende publicamente o ex-presidente Donald Trump.

“Sr. Presidente, acredito que você é culpado de traição e deveria ser enforcado publicamente. Seu filho também. Sua resposta é…? Atenciosamente, John Schneider”, escreveu Schneider.

O Serviço Secreto disse que não comenta investigações em andamento. “Mas investigamos todas as ameaças relacionadas aos nossos protegidos. E, dado o tom, essa postagem entra na definição de uma ameaça”, disse um porta-voz.

Em comunicado à imprensa, o ator negou ter feito qualquer ameaça. “É sério? Essa é a última vez que falarei sobre isso. Eu não disse nem sugeri nada do tipo. Apesar de manchetes que dizem o contrário, na minha postagem eu não incitei um ato de violência nem ameacei o presidente, como tantas celebridades já fizeram no passado”, afirmou.

Eu sugiro que vocês releiam meu post e prestem atenção às palavras antes de acreditar nessa besteira”, continuou Schneider. “Eu acredito, e tenho o direito de me posicionar, que alguns dos nossos líderes em Washington perderam o caminho, e que a corrupção corre solta, tanto dentro das nossas fronteiras quanto no exterior.” “A transparência e a responsabilidade precisam acontecer para que nossa república sobreviva dentro da Constituição. Não há nenhuma ameaça implícita nem nada do tipo nessa declaração”, encerrou.