Após alta hospitalar, Tony Ramos concede entrevista ao Fantástico 

Meus amores, o Tony Ramos fará sua primeira aparição pública neste domingo (26) no Fantástico (Globo) depois de ter passado por duas cirurgias no cérebro por causa de um hematoma subdural (sangramento intracraniano). O ator recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (22).

Ele foi encaminhando e internado no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, após um mal súbito. De acordo com os boletins médicos divulgados durante seu tratamento, Tony Ramos teve distúrbios de coagulação, que criou novos hematomas intracranianos. Por isso, ele precisou ser operado duas vezes pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho.

Em sua entrevista ao repórter Hélter Duarte, no Fantástico, ele falou sobre o que viveu nos seus dias no hospital: “Sempre valorizei a vida e, agora, depois do que aconteceu, valorizo muito mais”, disse ele.