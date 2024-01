Após after da Anitta, Pocah vai parar em ambulatório

A cantora precisou passar pela ajuda de profissionais, após beber demais na festa da girl from Rio.

Gentee, assim como todos os que estavam nos Ensaios da Anitta no pré-carnaval, a cantora e ex-BBB Pocah entregou tudooo no evento e no after do mesmo, ao ponto de ir parar em um ambulatório após beber demais.

A gata, que estava acompanhada de grandes artistas como MC Daniel, Lexa, Pedro Sampaio e Bruna Marquezine, utilizou os stories do seu instagram para mostrar aos fãs o resultado de sua noitada e agradecer as enfermeiras que cuidaram dela.

Para finalizar, Pocah ainda mostrou para os seus fãs um mico que ela passou ao lado de Bruna Marquezine, na qual ela questiona a atriz o motivo da mesma não ter comparecido na festa de Anitta, sendo que elas estavam juntas.