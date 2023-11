Após acusar namorado de agressão, Jesuíta Barbosa reata com ele

Minha gente, vocês lembram quando o Jesuíta acusou o então namorado Cícero Barbosa de agressão em agosto deste ano, pois bem, os dois reataram o relacionamento. Na época, o ator decidiu terminar o relacionamento de pouco mais de um ano logo após ter feito um post polêmico em que dizia ter sido agredido pelo namorado.

“C.I. me usou, me gravou inutilidades, me deixou exposto, me abandonou. Não estou bem e fui agredido pelo meu partner (parceiro em livre tradução)”, escreveu no post, que foi deletado pouco tempo depois.

Depois que fez essa acusação, o artista voltou atrás e veio a público negando a agressão. “Esclareço que num impulso inconsequente, movido por um momento de estresse emocional, cometi a infeliz ação de dividir um post (e apagar em seguida) que não se sustenta”, afirmou Jesuíta em entrevista.

“Não fui agredido fisicamente ou verbalmente, nem sofri nenhum ato abusivo” garantiu. “Esta ação atingiu de forma indevida meu companheiro, Cícero Ibeiro, e isto deve ser reparado”, finalizou.