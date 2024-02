Após a Unidos de Padre Miguel subir pra Série Ouro do Rio, rainha de bateria desmaia em plena apuração

Genteeeee, olha só o que aconteceu com a Thalita Zampirolli, que é rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel. Parece que ela desmaiou após saber que a escola de samba foi campeã da Série Ouro do carnaval carioca. Segundo a assessoria da moça, ela estava dando uma entrevista na Cidade do Samba, palco da apuração das notas dos desfiles, na Gamboa, quando se sentiu mal. Ela foi levada para a emergência médica do local, onde foi atendida e tomou soro.

O que causou o desmaio de Thalita foi a emoção de saber que a escola de samba foi campeã da Série Ouro do carnaval carioca alinhado a um dia de muita ansiedade da empresária por conta da apuração das notas.

“Ela não dormiu o dia inteiro. Thalita estava muito nervosa, com expectativa muito grande. Pra ela, é muito significativo o campeonato. Também não se alimentou direito, pois estava muito ansiosa. As notas foram saindo e ela ficou muito emotiva”, disse a assessoria.

A assessoria de Thalita garantiu que após o atendimento médico, ela se encontra bem e já deixou a Cidade do Samba para comemorar a vitória da Unidos de Padre Miguel na quadra da escola de samba.

A agremiação desbancou as concorrentes e foi campeã da Série Ouro. Em 2025, a escola vai desfilar pela primeira vez no Grupo Especial do carnaval carioca.