Após a morte de fã no seu primeiro show no Brasil, Taylor Swift ficou tão abalada que decidiu adiar o show para segunda-feira

Cantora americana estaria muito abalada com a morte de uma fã, Ana Clara Benevides, no show desta sexta (17) no Rio de Janeiro.

Realmente amores, não tá fácil para nenhum(a) cantor(a) se apresentar aqui no Brasil em novembro e a Taylor Swift tá sentindo isso na pele. Inicialmente, a cantora optou por adiar a apresentação que faria neste sábado (18) diante das temperaturas extremas ao redor do Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro para segunda-feira (20), o que gerou revolta e frustação de inúmeros fãs, principalmente por terem sido informados do adiamento faltando uma hora para o show de abertura da The Eras Tour.

Mas parece que o real motivo do adiamento do show foi porque a loirinha ficou extremamente abalada com a morte de Ana Clara Benevides durante o show dessa sexta-feira (17), que foi confirmado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes em suas redes sociais: “Eu acabei de receber um informe dos responsáveis pelo show da Taylor, há dois fatos que fizeram o show ser adiado para segunda”, explicou o político.

“O primeiro é que a artista não está bem diante do ocorrido de ontem. E, de fato, a temperatura do Engenhão está muito alta, muitos atendimentos médicos”, acrescentou.