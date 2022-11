Após 12 anos de juntos, chega ao fim o casamento de Pedro Leonardo e Thais Gebelein

O término foi anunciado pela influenciadora, na noite do último domingo (20).

Na noite deste domingo (20), a influenciadora Thais Gebelein, anunciou através de seu instagram o fim do seu casamento com o cantor Pedro Leonardo, filho do sertanejo Leonardo e integrante da dupla sertaneja Pedro e Thiago.

“Decidimos seguir nossos caminhos separados. Vamos manter o que precisar para criar nossas filhas, mas hoje será melhor assim”, anunciou Tais.

O casal, que possui duas filhas, Maria Sophia e Maria Vitória, já estavam a 12 anos juntos e não divulgaram os possíveis motivos que levaram a separação.

A influenciadora afirma estar sem chão e que está passando por um dos piores momentos da sua vida. Além disso, Thais também pede que haja respeito com ambas as partes.

“São coisas da vida que deixam a gente sem chão, tudo de uma vez, igual uma tempestade, mas vai passar. Estou em um dos piores momentos da minha vida. Vivendo o que preciso viver nesse momento e já tem sido muito difícil lidar. Espero que compreendam e respeitem ambos os lados”, escreveu a influenciadora.

Até o presente momento, o cantor não se pronunciou sobre o assunto.