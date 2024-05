Após 1 semana internada com pneumonia, filha de Julio Rocha, de 11 meses, terá alta hospitalar

Internada desde a última quinta-feira (25) com um quadro de pneumonia, Sarah, filha de Julio Rocha e Karoline Kleine, está curada e terá alta hospitalar. Foi a influenciadora que deu a boa notícia através do seu Instagram nesta quarta-feira (1).

“Vamos contar a novidade, Sarah, conta você ou conto eu. A Sarah vai estar de alta. Graças a Deus, os exames deram tudo certo. Ela ainda tem uma manchinha no pulmão, mas não vai precisar mais tomar o antibiótico. Então, a gente vai continuar em casa com lavagem nasal e todo cuidado, mas ela não vai precisar de medicação. Então, a gente pode ir, porque os exames foram excelentes. A Sarinha está de parabéns. Amanhã é o último dia de medicação e eu nem estou acreditando”, contou.

Na descrição do vídeo, Karoline escreveu: “Os exames estão maravilhosos! Ainda tem uma pequena mancha no pulmão, mas a pneumonia sarou”.

Antes disso, a influenciadora mostrou a menina se alimentando sozinha e antes Julio mostrando seu lado paizão e animando a filha fantasiado de tubarão.

Julio havia usado o Instagram no domingo (28) para informar os seguidores que a caçula Sarah havia sido internada. No Instagram, ele compartilhou um vídeo brincando com Sarah, que estava em uma cadeira de rodas no corredor de um hospital.

“Sarah foi internada na quinta-feira à noite. Eu estava em Joinville a trabalho e a Karoline Kleine teve que organizar tudo sozinha. Só consegui chegar às 6 da manhã na sexta-feira, que desafio”, disse, enaltecendo a esposa.

Ele também refletiu sobre a paternidade e exaltou a força de Sarah. “Normalmente, pensamos que nosso papel enquanto pais é educar os filhos, oferecendo lições que eles carregarão para a vida toda. Porém, às vezes, são eles que nos ensinam. Nossa pequena princesa Sarah, que ainda nem completou um ano, já está enfrentando a pneumonia com uma força incrível e dando várias lições para todos nós! Ela é diferenciada, especial demais!”, escreveu.