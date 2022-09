Apontado como affair de Bruna Marquezine, Xolo Maridueña, declara apoio a Lula

Depois de vídeo de Neymar em apoio a Bolsonaro, Xolo postou um story fazendo o “L”

É disso que o Brasil gosta, é isso que o Brasil quer, fogo no parquinho e entre os affairs de Bruna Marquezine também. Depois que Neymar declarou seu voto em Bolsonaro, com vídeo e tudo, Xolo, apontado como affair de Bruna, não ficou quieto e foi para os stories, declarando seu apoio ao candidato à presidência do Brasil, Lula.

“Hino de Lula”, escreveu o ator na publicação. Para quem não sabe, Maridueña e Marquezine contracenaram juntos no filme ‘Besouro Azul’ da DC.

Os dois chegaram a passar um tempo juntos em Angra dos Reis e o ator chegou a conhecer Sasha e João na ocasião. Xolo ainda postou homenagem para Bruna quando a musa fez aniversário, fofo, né?