Apaixonada por animais, Aline Campos leva 17º gato para sua casa

A influenciadora relata que levará o novo pet a um veterinário para fazer exames e confirmar se está tudo bem com ele.

Gente, eu sou apaixonada por animais, mas 17 gatos? SOCORRO! Na manhã desta segunda-feira (08), a influenciadora e atriz Aline Campos utilizou as suas redes sociais para anunciar que a sua família de pets está aumentando.

Mostrando uma lindíssima gatinha mesclada, branca e cinza, Aline conta que encontrou o animalzinho no camarim, e ao ser notificada de que o mesmo não possuía dono, ela, que já possui 16 gatos em sua casa, decidiu que iria resgatá-lo.

“Apresento a mais nova integrante da família. Acabei de achar no camarim do trabalho e não tem dono! Agora seremos 17 gatinhos e dois doguinhos. Aceito sugestão de nomes, místicos e com no máximo duas sílabas!”, anunciou a Atriz.

A influenciadora aproveitou a oportunidade para pedir para os seus fãs e internautas que ajudassem a escolher o nome da nova membro da família. Dentre os nome que foram sugeridos por Ali está: Miah, Lua, Gaia e Hope

Vale lembrar que, além dos 17 felinos, a atriz também tem dois doguinhos em sua casa.