Aos 60 anos Globo fica louca e quer acabar com o Canal Viva

Prepare o lencinho e senta que lá vem bomba! O canal Viva, queridinho dos noveleiros de plantão, tem data marcada para dizer tchauzinho. Sim, minha gente, depois de MAIS DE DUAS DÉCADAS reinando absoluto na TV por assinatura, a Globo resolveu colocar um ponto final nessa história!

E o motivo? Um novo vício está prestes a nascer: o Globoplay Novelas, canal todinho dedicado ao universo dos folhetins, que chega chegando no dia 9 de junho.

Mas calma que tem mais! Ao contrário do saudoso Viva, que também matava a saudade com séries e programas diversos, o Globoplay Novelas vai ser um prato cheio só de dramas, lágrimas, traições e paixões — nacionais, internacionais e até inéditas!

Segundo a poderosa Globo, “o canal não exibirá apenas tramas antigas da Globo, mas também novelas inéditas e produções de outros países.” Uma delas é Guerreiros do Sol, que promete pegar fogo e estreia no dia 11 de junho em dose dupla: no canal novo e no Globoplay!

E tem babado quente nas faixas novas também! Prepare-se para se viciar (de novo!) em sucessos como Além do Tempo (Brasil), Hercai (Turquia) e Amor Invencível (México). Tudo isso pra conquistar noveleiros de todas as idades e estilos — porque, como bem disse Tatiana Costa, diretora da Globo:

“Novela é um gênero de forte consumo em qualquer plataforma da Globo. Fez do Viva um sucesso e agora fortalecerá ainda mais o Globoplay.”

E segura essa última bomba: o canal vai ser INTERATIVO! Isso mesmo! Você vai poder decidir o que vai ao ar em batalhas dignas de final de campeonato. A primeira disputa? Uma guerra de HELENAS! De um lado, a eterna Regina Duarte em “Por Amor”, e do outro, a diva Vera Fischer em “Laços de Família”.

Quem vencer essa treta das 21h vai ocupar a telinha a partir de julho!

Ou seja, o Viva pode estar de saída… mas o drama, meu amor, esse nunca morre!