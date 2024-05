Ao ser questionada sobre criação de filhos, Luana Piovani alfineta Pedro Scooby mais uma vez

Meus amores, a Luana Piovani resolveu interagir com seus seguidores através de uma caixinha de perguntas no seu perfil do Instagram nesta sexta-feira (17).

Mas ao ser questionada por um seguidor sobre o que evitaria na maternidade, Piovani mandou uma resposta para lá de atravessada sobre a relação que tem com o pai dos seus filhos, o surfista Pedro Scooby, a quem ela já criticou horrores sobre não cumprir com suas obrigações paternas.

“Qual parte em ser mãe você gostaria de pular?”, perguntou um usuário da rede social. Sem alarde, a atriz respondeu: “A de ter que lidar com o pai”.

Pedro e Luana são pais de Liz e Bem, de 7 anos e Dom, de 12 anos. Recentemente, o filho mais velho do ex-casal veio para o Brasil morar com o pai, enquanto os irmãos ficaram em Portugal com a mãe.