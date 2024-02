Ao ser intimidada pelo ex- marido, Ana Hickmann registra nova queixa

Meus amores, parece que o embate entre a apresentadora Ana Hickmann e o ex-marido, Alexandre Correa, ganhou mais um capítulo nesta última semana. Dessa vez, a apresentadora da Record TV está acusando o empresário de intimidação. Episódio esse teria ocorrido no domingo (11), após uma visita do filho à casa da família do pai.

Em nota, a assessoria da modelo afirmou: “No último domingo (11), após finalizar o encontro com o filho, Alexandre Correa permaneceu por mais de 45 minutos em frente ao condomínio onde mora Ana Hickmann. Ao sair de casa, a apresentadora se deparou com o ex-marido no local, de braços cruzados e olhar intimidador”.

“Importante mencionar que Alexandre Correa é réu por violência doméstica e por ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente; e está proibido de se aproximar da ex-esposa desde novembro de 2023”, continua a nota. A assessoria de Ana concluiu a declaração comunicando que “medidas cabíveis” foram tomadas para garantir a integridade física da apresentadora.

A defesa do empresário entrou em contato com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, fez questão de responder todas as acusações da apresentadora. Segundo Ênio Murad, advogado de Correa, a versão contada pela comunicadora não condiz com a história.

“Ana Hickmann está usando o filho pra tentar prender o Alexandre, o acusando de quebrar a medida protetiva. No dia 13, Alexandre foi entregar o filho, junto com seu pai, que tem mais de 80 anos. Nesse caso, Alexandre vai dirigindo e fica na porta do condomínio aguardando. Assim, o pai de Alexandre, Seu Gustavo, entra na casa, leva o menino e volta”, disse Murad.