Ao lado de Juliette, Ivete recebe fãs que a esperavam na porta do prédio dela em Salvador mesmo depois de um dia caótico

Uma diva é uma diva, né meus amores? Mesmo com o caos que aconteceu na noite desta segunda-feira (12), a nossa rainha Ivete Sangalo recebeu o apoio da também cantora Juliette para atender a uma pequena multidão de fãs que a esperava na porta de seu prédio, em Salvador. Como eu disse mais cedo, Veveta passou por inúmeros perrengues durante a folia do circuto carnavalesco baiano e até chegou a cogitir se despedir de vez do Carnaval.

Vejam só a a animação da galera ao encontrar a cantora: