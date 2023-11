Antônio Fagundes pergunta: “Quando é que você vai liberar esse cu aí?”

Em esquete inédita do Porta dos Fundos, o renomado ator incentiva homens a fazerem exames preventivos contra o câncer de próstata.

Amores, eu amei essa quebra de realidades! Nesta segunda-feira (06), o ator canal de humor Porta dos Fundos publicou uma esquete com a participação do ator Antônio Fagundes, abordando o combate contra o câncer de próstata. Com uma linguagem bem diferente daquela que estamos acostumadas a escutar o ator a falar, ele intimou os homens a fazerem exames preventivos e deu dados sobre a doença.

“Quando é que você vai liberar esse cu aí?”, iniciou o ator que logo em seguida informou: “Colocar o cuzinho pra jogo é a melhor forma de se prevenir contra essa doença que é responsável por 28% das mortes quando se trata de neoplasias malignas. Logo, deixar um profissional cutucar o seu butico é a melhor escolha para uma vida saudável”.

Continuando, Fagundes ainda aproveitou a oportunidade para ressaltar que fazer os exames preventivos para detectar câncer de próstata não interfere na sexualidade de ninguém.

“Por preconceito, muito homem se recusa a soltar o fedido no dedo do médico por achar que essa experiência vai afetar de alguma forma a sua sexualidade, mas isso é um mito. Não existem evidências que, abrir a avenida para deixar o ônibus passar interfira na sua orientação sexual”, complementou o ator.