Antônia Fontenelle rebate escola de samba e afirma que não é nenhuma “p*tinha de carnaval”

A apresentadora afirma que as suas falas, durante a cerimônia de posse do presidente Lula, foram distorcidas para lhe prejudicar.

Gente, nos últimos dias ontem a vocês que a escola de samba Imperatriz Leopoldinense, teria pedido ao Riotur, que a apresentadora Antônia Fontenelle fosse impedida de se credenciar em qualquer atividade nos desfiles de carnaval deste ano. Pois bem, diante deste pedido, Fontenelle ficou revoltada e rebateu a escola de samba através de um vídeo.

Em seu vídeo, a youtuber insinua que a escola de samba ganhou visibilidade depois que a mesma comparou o look da primeira-dama com a escola.

“Vocês foram parar em toda a mídia nacional, de A a Z! Há quantos anos vocês não aparecem em toda a mídia nacional?” debochou Fontenelle.

Após o deboche, Antônia volta a chamar a escola de samba de apática e, inicialmente, afirma que eles podem falar o que quiserem sobre ela, inclusive sobre bani-la da Sapucaí, ou seja, o Sambódromo do Rio de Janeiro.

“Que eu acho vocês uma escola apática? Eu acho! É crime eu dizer que acho vocês uma escola apática? Não, não é. Vocês também podem me dizer o que quiser, que eu sou uma péssima apresentadora, que vocês pretendem me banir na Sapucaí”, tornou a debochar.

Já com os ânimos exaltados, a youtuber afirma que apesar de amar o carnaval, em especial a velha-guarda, ela nunca precisou dele para viver e questiona, grosseiramente, a Imperatriz, por quererem bani-la da Sapucaí este ano.

“Que merda é essa agora? Porque eu disse que vocês são apáticos, vocês acham que podem me barrar na Sapucaí? Vocês estão pensando que estão falando com quem? Com uma p*tinha de carnaval? Vocês me respeitam que eu tenho história no carnaval. Eu nunca vivi de carnaval não, porr*, pelo contrário, eu ajudei e não foi pouco. Eu sempre falei, a vida inteira, que eu só tenho um vício nessa vida e se chama carnaval e principalmente pela velha-guarda”

A loira afirma que a escola de samba desvirtuou as suas falas, que foram feitas durante a cerimônia de posse do presidente Lula, sobre a roupa da primeira-dama brasileira Janja.

“Vocês desvirtuaram para me prejudicar, tiraram o foco da primeira-dama, seus puxa saco do caralh*, e jogaram o foco para onde não era”, afirmou a apresentadora.

Por fim, a youtuber tece algumas acusações, as quais ela afirma que não são direcionadas apenas para a escola Imperatriz, envolvendo os maus tratos com aqueles que são conhecidos como o coração das escolas de samba.

“Desde quando roupa de velha-guarda é alta costura? E eu estou falando mal dos senhorinhos que são o coração da escola? Não, não estou! Aliás, vocês nem se preocupam com eles, vocês sabem porque? Porque eles ficam em pé horas, uns desmaiam, outros ficam suados, implorando água, e vocês gritam com eles”, acusou Antônia.