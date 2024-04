Antônia Fontenelle contesta marca de Shampoo TRESemmé : “Só pode estar de sacanagem, investir e influencer de 20 anos”

Gente, eu estava achando que Antonia tinha perdido completamente a noção lá nos Estados Unidos, onde ela está passando uma temporada, mas não.

Estava eu dando um banho de hidratação quando meu cabelereiro nervosíssimo assistindo a Tônia (Antonia Fontenele, canal Na Lata), ele não acreditou quando ela disse que a marca de cabelo TRESemmé só vai investir em influencer de 20 e 30 anos.

Dona TRESemmé, eu vivo usando aquele shampoo da linha de tratamento Brilho Lamelar. Como vocês tem a ousadia de falar que a marca se identifica apenas com mulheres com menos de 30 anos? Que close erradíssimo de vocês, hein? Amada, as mulheres reforçam seus cuidados de beleza a partir dos 30 anos. Na casa dos 20, as mulheres mal sabem cuidam do próprio cabelo sozinhas em casa e mal tem tempo de ir ao salão, porque estão lidando com a puxada rotina do ínicio da vida adulta.

Segundo Bruna Lettiere, que é a gerente de Marketing da TRESemmé Brasil, explicou que a marca passou a adotar um modelo totalmente focado no digital.

“Ao invés de ir para o modelo tradicional, que visa à televisão, a gente percebeu que a construção de imagem e credibilidade dependem de formadores de opinião: pessoas falando da marca, para que essa nova imagem se concretize. Saímos da televisão e fomos para o online. Por quê? Porque a gente sabe do poder de viralização, comentários e engajamento das mulheres com influenciadores. Trouxemos um novo pool de agências para trabalhar com a marca e criadores de conteúdo. Não faz sentido trabalhar com vinheta de 30 segundos gritando: ‘TRESemmé’. A gente precisa de conteúdo aspiracional e profundidade de mensagem. Hoje, trabalhamos com a mulher de 25 a 30 anos, que busca independência e valoriza a finalização do cabelo, que quer estar maquiada, de salto alto, na tendência;”