Antes do Ale Iódice, Galisteu achou que iria namorar mulher, sua mãe que não aprovou

Gente, estou aqui tomando meus bons drinks no meu quiosque favorito do Leme e contemplando essa belíssima vista, quando recebo um vídeo de uma das minhas fofoqueiras no nosso grupo.

Acontece que a Adriane Galisteu deu um breve relato sobre sua vida amorosa antes de conhecer o seu marido, Alexandre Iódice. A apresentadora contou que já havia passado por poucas e boas com relacionamentos e comido o pão que o diabo amassou.

Ela disse que estava farta de se relacionar com homens e sofrer quando terminava com eles, que estava pensando na possibilidade de namorar mulheres, mas não fez isso, porque sua mãe deixou claro que não aprovaria se a filha fizesse isso.

Em seguida, o marido da apresentadora relatou que eles são exatamente diferentes um do outros e que ela testa a paciência dele de uma maneira que ninguém nunca havia feito anteriormente.