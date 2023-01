Anitta troca de corretor para poder vender mansão

Cantora diminuiu o valor da casa que está a venda há três meses e não acha comprador

Nossa poderosa está dando o que falar no setor imobiliário, afinal, a mansão de Anitta parece estar encalhada e não recebeu nenhuma oferta depois de três meses inserida no mercado. De acordo com o Jornal Extra a cantora resolveu trocar de corretor para ver se surte algum efeito. Além disso, ele abaixou o valor da mansão localizada na Barra da Tijuca, RJ.

“Agora a gente vende essa casa”, disse o irmão de Anitta, Renan Machado, que contou que trocaram de corretor.

O imóvel teve um desconto de R$500 mil, sendo anunciada por R$11,5 milhões. Vale ressaltar que a casa vai ser vendida de portas fechadas, ou seja, com tudo que pertenceu à cantora dentro dela.

A mansão é equipada com quatro suítes, sala de jantar, sala de estar, sauna, closet, piscina e um amplo jardim. No condomínio onde está localizada, a área comum é equipada com salão de festas, quadras poliesportivas, campo de futebol, academia de ginástica, quadra de tênis, sala de pilates e até um octógono de MMA.