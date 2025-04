Anitta trava batalha para impedir que farmacêutica de vermífugo use seu nome artístico

Senta que lá vem bomba! Gente, estava no elevador do Copacabana Palace, quando uma conhecida me contou sobre a treta entre uma empresa farmacêutica e uma funkeira. Amores, ela disse que essa tal empresa detém a grafia do nome da cantora registrado e quer lançar novos produtos com a marca. Meu bem, esse bapho quentíssimo vai dar o que falar.

Acontece que Anitta está movendo uma ação contra uma empresa farmacêutica que pretende lançar produtos cosméticos com a mesma grafia da cantora.

Conhecida por produzir o vermífugo “Annita”, a empresa também detém o registro do nome “Anitta”, identidade gráfica usada pela funkeira.

A cantora não deseja ter seu nome vinculado a produtos alheios, e desta forma, acionou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para barrar o uso da grafia de sua marca para a promoção de itens comerciais.

Além da farmacêutica, os representantes legais da funkeira foram informados que uma empresa de finanças também mira no uso da grafia para promover uma nova linha de gim.

E, desde então, Anitta tenta blindar sua marca para garantir exclusividade no mercado publicitário.