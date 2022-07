Anitta se refere à Fontenelle como “alma obscura”

Cantora não deixou se falar sobre seu voto declarado em Lula no primeiro turno em live com Ret

De hit em hit, Anitta tem que esclarecer uma história ou outra para as pessoas que problematizam todos os passos da cantora. Recentemente ela demonstrou seu apoio ao candidato à presidência, Lula, em seu Twitter e foi muito criticada por Antônia Fontenelle. A musa não deixou barato e rebateu o que ela disse diante da sua escolha.

Em uma live com #FilipeRet para divulgar o lançamento do clipe #TudoNosso, #Anitta respondeu às críticas de #AntoniaFontenelle, que em um vídeo a mandou tomar vergonha na cara por ela declarar apoio a #Lula.

Anitta chamou a influencer de "alma obscura". pic.twitter.com/GWHvMjqC7v — Coice Certo (@coicecerto_) July 13, 2022

“Vou explicar o seguinte para essa alma obscura, que nem sei o que falou, mas eu já imagino, fala, fala e fala errado, sempre quando fala é baixaria para se sair para cima dos outros. Eu escolhi declarar voto ao Lula, coisa que eu não ia fazer, eu realmente queria achar que o Brasil poderia chegar em um terceira solução, um meio termo entre um e outro, porque vira sempre uma guerra e um lado fica brigando com o outro”, disse Anitta.

Vale lembrar que Fontenelle disse que Anitta não mora no Brasil e que por isso não deveria incitar que seus fãs votassem no Lula. A loira ainda disse que ela não conhece o plano de ação do PT, mas Anitta não viu um meio termo e se jogou no “Lulalá”.