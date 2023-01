Anitta revela que seu próximo álbum será de funk: “Mostrar minha real cultura”

Cantora fez a revelação para a Billboard e disse que seu novo álbum de estúdio vai ser totalmente de funk

Anitta segue de olho no mercado internacional e vai fazer os produtores musicais engolirem o funk como nunca engoliram antes. A musa revelou que está trabalhando no seu novo álbum de estúdio e ainda disse que esse será totalmente de funk para mostrar a sua real cultura.

“Para isso acontecer você precisa ir construindo, me sinto mais livre para mostrar minha real cultura. Então agora estou trabalhando em um álbum totalmente funk, completo com a minha cultura e as pessoas saberão: “Ok, essa é ela”. Para mim, entendo que todo esse momento foi apenas como a construção da base para eu realmente apresentar minha cultura”, declarou a Billboard.

Anitta ainda fala sobre a sua carreira de longa data no Brasil: “É muito especial. Eu realmente me senti incrível como uma artista revelação. Algumas pessoas no Brasil diriam: ‘Não sei, não é uma nova artista’, mas no meu país trabalho há 12 anos, mas aqui na América, na verdade, estou começando agora. É tão diferente, é tão difícil para mim chegar a esse outro nível, de entrar em outro mercado e trabalhar lá, é uma nova carreira absolutamente do zero”, disse.